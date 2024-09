Il municipio e gli operatori commerciali hanno offerto gratuitamente uno zainetto a 114 giovani in situazioni di disagio

Come risposta alla crescente disparità e difficoltà scolastiche, il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, e l’assessore all’istruzione, Rosa Di Vaia, hanno impiegato un’iniziativa per fornire gratuitamente 114 zaini scolastici agli studenti delle scuole elementari e medie in bisogno. Quest’azione è stata realizzata con l’aiuto dei commercianti locali, che hanno offerto zaini (alcuni dei quali modello ‘trolley’) come parte di un programma comunale contro l’alto costo della scuola. Le famiglie interessate hanno dovuto presentare una domanda e fornire prove della loro situazione economica, per beneficiare di questo progetto.

La partecipazione dei venditori locali è stata apprezzata dal sindaco, che ha elogiato il loro entusiasmo nell’aiutare a realizzare questo programma. Di Vaia, sottolinea l’importanza di quest’iniziativa, rafforzando che la scuola è un luogo di inclusione, e sostenendo chi lotta maggiormente, è al centro di una solidarietà costruttiva.

Questo donazione di zaini è solo uno degli sforzi intrapresi dal Comune per supportare il diritto all’istruzione.