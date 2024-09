Il mezzo secolo di attività del “Gino Ascani”, un noto istituto di fotografia, viene celebrato

Il Circolo Fotografico Gino Ascani sta commemorando il suo cinquantesimo anniversario; un traguardo raggiunto partendo dalla camera oscura usata per sviluppare pellicole e immagini fino all’epoca moderna dei pixel digitali. Giorgio Lamperti, il presidente, ricorda come tutto ebbe inizio con una mostra fotografica organizzata nel 1974. Da quel gruppo di appassionati di fotografia, l’anno seguente venne creata una struttura ufficiale, designata come il Circolo nel dicembre del 1974. Non si trattava solo di un punto di riferimento per gli amatori di fotografia, ma anche di un’organizzazione culturale no-profit dedicata alla diffusione di immagini di interesse generale. Nell’anno successivo, il Circolo ha partecipato per la prima volta a competizioni fotografiche nazionali. Una delle maggiori iniziative del gruppo è stata l’evento di model sharing fotografico, che per un quarto di secolo ha permesso agli associati di dedicare un intero giorno allo shooting fotografico con modelle. Il 50° anniversario del Circolo sarà celebrato durante la settimana di festività della fiera patronale prevista per la prima settimana di ottobre.