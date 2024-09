I giovani si divertiranno nel piccolo campo di Vale

Vale amava allenarsi con la sua squadra e nel tempo libero si ritrovava spesso in questo campo da basket con i suoi compagni, utilizzando una chat su WhatsApp chiamata ‘quelli del campetto’ per organizzare le partite. Alla luce di questo, abbiamo deciso di risistemare il campo da gioco in collaborazione con il Comune, che ha prontamente accettato la nostra proposta, e siamo orgogliosi di dedicarlo alla memoria di Vale. Ci commuove pensare che i suoi amici e altre giovani promesse del basket ora dicono ‘facciamo una partitella al campo di Vale’. Il padre di Vale, Raffaele, racconta il significato dietro questa iniziativa: abbiamo dedicato l’area di basket in via Pasubio a Valentino Colia, il ragazzo di 15 anni che il 7 luglio 2023 è stato tragicamente investito e ucciso mentre attraversava un incrocio in viale Kennedy. All’epoca dell’incidente, Bogdan Pasca, un uomo romeno di 33 anni, era alla guida senza patente e con un tasso alcolemico di 1,1 grammo/litro. Il 20 giugno dello scorso anno è stato condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione. Anche la madre di Vale, Emilia, e il sindaco Davide Barletta esprimono la loro solidarietà: “È una cosa che nessun sindaco vorrebbe mai fare – di dedicare qualcosa a un ragazzo così giovane strappato alla sua famiglia e alla vita da un individuo irresponsabile che guidava in stato di ebbrezza e senza patente” – commenta. “Come rappresentante del comune, abbiamo accettato la richiesta dei genitori di Valentino di dedicare a lui questo piccolo campo da basket, dato che la sua perdita ha profondamente scosso la nostra comunità. Mi viene detto che i ragazzi continuano a venire qui per giocare, anche sotto la pioggia, facendo di questo campo un luogo di ritrovo.”

Barletta ha espresso i suoi ringraziamenti sinceri a mamma Emilia e papà Raffaele. Questi genitori, ha dichiarato, sono riusciti a trasformare il loro dolore personale in uno sforzo per aiutare la comunità e coloro che sono in difficoltà. Hanno creato un’associazione chiamata “Vale per sempre” assieme ai loro amici. Quest’associazione è impegnata nell’organizzazione di eventi per raccogliere fondi destinati a sostenere persone in condizioni di vulnerabilità. L’associazione ieri era presente per vendere articoli come magliette, zaini e altri oggetti con il marchio “Vale per sempre”. Sul segnapunti dei canestri c’era scritto “il tempo passa, il tuo ricordo no”. Il momento del rivelamento della targa è stato seguito da applausi e grande emozione.