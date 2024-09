Grazie alla collaborazione dei volontari ex carabinieri dell’Anc, ci si può sentire più sicuri all’entrata e all’uscita

Gli studenti ottengono una sicurezza rafforzata durante l’entrata e l’uscita da scuola, grazie all’opera dei volontari dell’Associazione nazionale carabinieri (Anc). Questi ex militari si dedicano a offrire una maggiore sicurezza agli studenti e alle loro famiglie nei dintorni delle istituzioni scolastiche. Oltre a fare presenza, monitoraggio e presidio nelle manifestazioni cittadine, i volontari dell’Anc lavorano per garantire che i bambini e i giovani attraversino le strade incolumi, diventando un punto di riferimento per gli studenti e le loro famiglie. In aggiunta alla loro assistenza durante l’ingresso e l’uscita dalla scuola, l’associazione vigila su eventuali assembramenti vicino ai cancelli, interviene quando necessario fornendo sostegno ai più piccoli e dissuade i genitori negligenti rispetto al codice stradale, al fine di evitare la presenza di veicoli parcheggiati in modo irregolare che potrebbero causare incidenti. Oggi, molti studenti vedono i volontari quasi come figure nonnine.