Villa Arconati dà il benvenuto ad Antartic aprendo le sue porte

La Villa Arconati di Bollate ospiterà la mostra fotografica “Antartic” di Yves Giblot-Ducray, dando inizio alla programmazione degli eventi culturali di settembre. La mostra, curata da Martina Bortoluzzi e Valeria Foglia, sarà aperta tutte le domeniche dal prossimo fine settimana fino al 17 novembre, all’interno della legnaia della Villa. Yves Giblot-Ducray, il fotografo e viaggiatore francese, mostra con le sue immagini sorprendenti ed ipnotiche la sua personale visione della natura, arricchita da elementi antropomorfici. Secondo la Fondazione Rancilio, Yves non si limita a osservare, ma ricerca luoghi spettacolari quasi magici che generano stupore e attirano lo sguardo dello spettatore. Oltre alla sua opera, nasconde un mondo che è necessario accogliere, analizzare con i sensi per poi conservare e proteggere. L’accesso alla mostra è incluso nel biglietto d’ingresso a Villa Arconati. Inoltre, il prossimo fine settimana alle 11, ci sarà il terzo incontro della serie “Il cibo è …”, organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano. Durante l’evento, le professoresse Emanuela Scarpellini, docente e ricercatrice di storia contemporanea, e Silvana Mattiello, docente e ricercatrice di Scienze e tecnologie animali del dipartimento di Scienze agrarie e ambientali, discuteranno delle trasformazioni nella produzione e consumo di cibo, nel rapporto con gli animali, negli allevamenti e nell’approccio verso i temi legati alla qualità di vita. Nel corso del mese di settembre, oltre alle visite libere, ci sarà la possibilità di fare tour guidati del palazzo e del giardino.