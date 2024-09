Una bambina di due anni, mentre era seduta sul suo seggiolino, è stata sbalzata fuori dalla macchina

Una bimba di due anni si è involontariamente staccata dal suo seggiolino auto, aprendo la portiera e precipitando sul suolo mentre l’auto, guidata da sua madre, era in movimento. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulla strada provinciale 216 a Gessate, causando momenti di panico. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elicottero all’ospedale Niguarda, dove è attualmente sotto la cura del personale medico. Durante il trasporto, sembra che fosse cosciente e reattiva. Le indagini sull’accaduto sono ancora in corso da parte della polizia locale di Gessate, che è arrivata sul luogo dell’incidente poco dopo. Secondo le prime indagini, sembra che la bambina fosse seduta correttamente sul seggiolino nella parte posteriore dell’auto, e si suppone che sia stata lei a sganciarsi. Non è ancora chiaro cosa sia successo in seguito. La portiera si è aperta improvvisamente e la bambina è stata proiettata fuori. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, compresi un’ambulanza e un elicottero per il trasporto in ospedale, che è stato effettuato in codice giallo.