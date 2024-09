Un treno merci è deragliato perdendo un container, che ha colpito un treno di passeggeri, provocando feriti

La mattinata del venerdì 13 settembre ha portato momenti di tensione a Milano, quando un treno ha deragliato all’incrocio tra via Pallanza e viale Fulvio Testi, non molto distante dalla stazione Greco Fs. Secondo le notizie fornite dai pompieri, un vagone merci ha deragliato e ha perso un container, notevolmente vuoto, sulle rotaie. Un treno di passeggeri in arrivo ha colpito il detrito. L’incidente si è verificato alle 6.20 del mattino.

I pronto soccorso del 118 sono intervenuti sul luogo dell’incidente con varie ambulanze e veicoli per le maxi-emergenze e il coordinamento. Ci sono state diverse ferite, tra cui il macchinista di 24 anni (non è certo quale treno stesse guidando) che ha subito un trauma al torace e alla schiena. È stato trasportato all’ospedale Niguarda con codice giallo. Cinque passeggeri sono stati ricoverati in ospedale con codice verde per varie contusioni: tre uomini di 35, 51 e 24 anni, una donna di 37 anni e una signora di 64 anni. I feriti sono stati trasferiti agli ospedali Fatebenefratelli e San Raffaele.

Altri 127 individui sono stati esaminati dai paramedici, ma non hanno riportato lesioni. L’Agenzia Regionale per le Emergenze Urgenze ha riferito che due treni merci potrebbero essere stati coinvolti. Ma come riferito da MilanoToday, solo due treni – quello merci e quello passeggero – erano presenti sul luogo dell’incidente. Il treno merci avrebbe perso il suo container vicino a viale Suzzani/via Veglia. Quando il treno Trenord è arrivato, ha colpito il container e lo ha trascinato per 150 metri. Oltre ai pompieri e al 118, anche i carabinieri di Milano e la polizia locale sono intervenuti sul luogo, così come gli agenti della Polfer.

Dopo l’abbandono forzato del treno, i viaggiatori sono stati accomodati su dei pullman che li hanno portati alla stazione Centrale. La zona limitrofa e gran parte della viale Fulvio Testi sono stati interdetti al transito. Un traffico indescrivibile è stato generato anche dall’afflusso copioso di veicoli di soccorso. Come riportato da Trenord, i ritardi nel nodo milanese possono raggiungere i 60 minuti. Le tracce coinvolte includono Bergamo-Pioltello-Milano, Domodossola-Milano Centrale e Cremona-Milano. La nota delle Ferrovie dello Stato fa sapere che il treno merci appartiene ad una compagnia ferroviaria esterna al gruppo e le indagini sulla dinamica dell’evento sono in corso. I treni da e per Torino e Domodossola viaggiano su percorsi alternativi, causando un aumento del tempo di viaggio di circa un’ora.