Un treno è deragliato a Milano a causa della caduta di un container dal vagone merci

C’è stato un attimo di terrore la mattina del venerdì 13 settembre a Milano, quando un treno è uscito dai binari vicino a via Pallanza, all’incrocio con viale Fulvio Testi, a breve distanza dalla stazione di Greco Fs. Stando a quanto riportato dalle squadre di vigili del fuoco presenti sul luogo dell’incidente, un treno merci ha disgiunto un container, per fortuna vuoto, che ha investito un convoglio in corsa. L’episodio è avvenuto circa alle 6.20. Il treno merci stava procedendo sui binari al momento dell’incidente, il contenitore perso ha colpito un treno di passeggeri che stava arrivando. Le prime notizie non segnalano gravi feriti. I viaggiatori sono stati evacuati. Sei squadre di vigili del fuoco, cinque ambulanze e quattro auto mediche del 118 sono arrivate sulla scena. Anche i carabinieri di Milano e la polizia locale, insieme agli agenti della Polfer, erano presenti. Attualmente stanno lavorando per capire l’esatta dinamica del sinistro e garantire la sicurezza della zona. L’area vicina e una grande sezione di viale Fulvio Testi sono state chiuse, causando un grosso ingorgo stradale, anche a causa dell’afflusso di veicoli di soccorso.