Un giovane conducente di treno di 24 anni, con un’azione rapida di frenata, ha impedito un disastro a Milano quando il treno è deragliato. Grazie alla sua prontezza, sono stati preservati la vita e la sicurezza di 132 passeggeri

Grazie alla prontezza di un giovane conducente di 24 anni, una catastrofe potenziale è stata evitata. Questo autista guidava il treno locale che venerdì mattina ha urtato un container caduto da un treno merci. Questo incidente potrebbe essere stato causato da una precedente collisione tra due treni merci, uno dei quali si è deragliato ed è finito sulla stessa linea ferroviaria. Non appena il macchinista ha notato il pericolo, ha immediatamente attivato il freno di emergenza. Di conseguenza, l’urto con il treno è avvenuto a bassa velocità, salvando 132 passeggeri a bordo. Alcuni dei passeggeri hanno subito lievi lesioni, e cinque di loro sono stati trasferiti in ospedale per controlli. Tuttavia, il conducente è stata la persona più gravemente ferita, subendo traumi al torace e alla schiena. Nonostante ciò, le sue condizioni non sono critiche. L’incidente si è verificato intorno alle 6.30 del mattino. Il treno locale 2411 di Trenord stava percorrendo la tratta da Domodossola quando è avvenuto l’incidente. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, trasportando i feriti in codice giallo all’ospedale Niguarda. I cinque passeggeri feriti, compresi un giovane di 24 anni, un uomo di 35, una donna di 37, un uomo di 51 e una donna di 64 anni, sono stati trasportati in codice verde con diverse contusioni.