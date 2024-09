TeCa e Festival: una coppia imbattibile per promuovere la cultura. Questi due elementi sono i pilastri fondamentali per potenziare il richiamo culturale

L’apertura della nuova stagione teatrale presso il TeCa è stata annunciata, con un progetto parallelo del Festival di Cassano orchestrato dall’associazione culturale Ilnix. L’organizzazione, che gestisce il teatro, ha voluto creare un forte legame tra il TeCa e il ringiovanimento culturale della città. La preparazione per la prima metà della stagione teatrale, che va da ottobre a dicembre, è completa mentre i dettagli per la seconda metà, in programma da gennaio ad aprile, saranno disponibili a metà ottobre. Secondo Nicolas Ceruti, il responsabile della gestione del teatro, la prossima stagione includerà 70 spettacoli di vari generi teatrali, oltre a una ventina di performance organizzate in collaborazione con il bistrot del teatro durante l’estate. Il totale supererà quindi il centinaio di spettacoli, compresi circa 25 gratuiti. I residenti di Cassano avranno l’opportunità di usufruire di tariffe ridotte nella prima parte della stagione, grazie a un accordo con l’assessorato alla Cultura che permetterà loro di risparmiare circa il 30% sul prezzo del biglietto per le rappresentazioni serali nei giorni feriali. Esclusioni per le performance domenicali. Non mancheranno spettacoli per i più piccoli, dai 3 ai 14 anni, in programma ogni domenica da metà ottobre fino al 16 dicembre. Secondo il gestore del TeCa, il teatro e i progetti correlati possono attrarre un gran numero di visitatori in città, creando le condizioni per riportare Cassano ai suoi giorni gloriosi. La soluzione risiede principalmente nel progetto del Festival Città di Cassano d’Adda: “Questa sono ricorrenza annuale e la prossima edizione è in arrivo dal 26 al 29 settembre. Questi quattro giorni precederanno le celebrazioni del festival patronale, che ha luogo il primo weekend di ottobre”.

Sul cartellone sono previsti 12 eventi, un seminario e una mostra del circolo fotografico Gino Ascani. Le prime due edizioni sono state finanziate da noi, dimostrando che è possibile realizzare molte attività in collaborazione, offrendo supporto reciproco. Il futuro del Festival della Città di Cassano d’Adda è bien delineato: “Promuoviamo la cultura, vorremmo collaborare con tutti, non limitandoci solo agli eventi al TeCa. L’obiettivo è che tutte le entità del territorio, inclusi i commercianti, possano partecipare in vari luoghi con proposte accattivanti”.