Paolo Neroni, il biker che ha perso la vita in un sinistro nei pressi dei Navigli

Paolo Neroni, un uomo di 48 anni, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale accaduto la sera del 11 settembre. Mentre era in sella alla sua motocicletta, ha perso il controllo e si è scontrato con una macchina parcheggiata in via Lodovico il Moro, nelle vicinanze del Naviglio Grande. Nonostante sia stato immediatamente trasportato al Policlinico di Milano, le sue condizioni apparivano disperate ed è stato dichiarato morto all’arrivo in ospedale.

Più dettagli su Paolo Neroni

Nativo di Milano e residente a Gaggiano, Paolo Neroni era uno dei co-fondatori della Tdn Legal-Law Firm, un ufficio legale collocato in via Ciovasso, nel quartiere Brera. Come professionista del diritto, era specializzato in risanamento aziendale e procedure pre-fallimentari. Il suo campo di competenza comprendeva anche il diritto societario, transazioni a livello nazionale ed internazionale, il codice del consumo, contenziosi commerciali e la salvaguardia delle informazioni personali. Nel 2009, la sua passione per le moto lo condusse a svolgere il ruolo di consulente per uno dei principali produttori italiani di motociclette. Neroni aveva conseguito una laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, dopodiché aveva intrapreso la carriera di avvocato, lavorando per un periodo prolungato anche in Francia.