Oasi Le Foppe. Lanciamo un grido di allarme: abbiamo bisogno del vostro aiuto

Il Wwf Le Foppe di Trezzo, grazie al Parco Nord, aprirà presto il nuovo Centro visite, un ulteriore passo avanti nella lotta per l’ambiente che troverà un nuovo centro vitale che è stato a lungo atteso e ora è finalmente diventato realtà. Accoglierà studenti e amanti della natura alla ricerca dell’esplorazione dell’area protetta. Tuttavia, per finanziare le attività e far fronte alle emergenze impreviste, ad esempio i danni enormi causati dal maltempo alla riserva tra l’anno scorso e quest’anno, sono necessari dei fondi. Pertanto, abbiamo lanciato un appello per le donazioni. “Abbiamo bisogno del vostro aiuto”, afferma Fabio Cologni, il capo del gruppo che ha trasformato una discarica in un luogo di bellezza. Per contribuire, basta versare una somma simbolica all’IBAN IT63G0503433920000000001799 intestato all’associazione. Nella causale si possono inserire nome e cognome, e se lo si desidera, anche il progetto che si vuole sostenere. Chi lo desidera può inoltre diventare volontario per la manutenzione di questo angolo di paradiso di 11 ettari alle porte della città, un eden ai margini della Monza-Trezzo. Tra le attività annuali previste per questo autunno ci sono lavori di sistemazione, allestimento, modernizzazione delle strutture, costruzione di staccionate, aggiornamento delle segnaletiche e manutenzione dei sentieri. Il prossimo appuntamento importante sarà in primavera, con l’attività di tutela della biodiversità, in particolare attraverso il censimento delle uova di anfibi. Questo progetto, promosso dal Wwf e dalla Regione è ora al suo quarto anno, e mira a monitorare la situazione delle specie a rischio di estinzione. Queste iniziative richiedono un grande impegno sia fisico che economico. Per questo, ogni contributo è fondamentale.