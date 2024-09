Nell’Ospedale San Carlo a Milano, si sono registrate 9 nascite in meno di 24 ore

Milano, 13 settembre 2024 – Nel corso di un intenso periodo di 23 ore, nove nuove vite sono nate. Sei ragazzi e tre ragazze sono venuti al mondo: Il primo, Neithan Omar, è nato alle 8.11 del 12 settembre, l’ultimo, Riccardo, ha respirato per la prima volta alle 7.19 del 13 settembre. Fra di loro ci sono anche Nariman Mohamed, Lorenzo, Milyssa, Malek Farag, Abanoub Sabet, Linda e Maria. Il più pesante, Abanoub Sabet, pesa quasi 3,8 chilogrammi, mentre la più piccola, Linda, pesa 2,1 chilogrammi. Tutti nascite singole, sei di questi bambini sono nati naturalmente e tre tramite parto cesareo. Paolo Guarnerio, Capo Dipartimento dell’Ostetricia e Ginecologia del San Carlo, dichiara, “Non ci si abitua mai. È un’immensa gioia assistere queste famiglie in un momento così intimamente speciale.” E prosegue, “Queste nascite simboleggiano la speranza, il futuro e la vitalità. Ogni giorno in queste stanze assistiamo al miracolo eterno della nascita. Qui, ogni respiro rappresenta una promessa d’amore infinito.” In un periodo di inverno demografico in Italia – con un tasso di natalità di 6,4 per mille (6,7 nel 2022) secondo l’Istat, classificando l’Italia all’ultimo posto in Europa – questo piccolo “baby boom” all’ospedale San Carlo di Milano è sicuramente una notizia positiva.