Milano è sotto un incessante soffio di vento, con un nuovo avviso meteorologico: le folate possono raggiungere i 80 km/h in Lombardia

La Regione Lombardia, attraverso il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali, ha lanciato un allarme per il pericolo di forti venti a Milano, effettivo fino a mezzanotte di domani. L’Allerta gialla è stata diramata per la tutela della città, con il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile a disposizione per controllare la situazione ed organizzare eventuali azioni sul territorio.

La mappa dell’allerta vento forte è in fase di aggiornamento, dato che si prevede un significativo aumento dei venti provenienti dal Nord nel corso del pomeriggio di oggi. Questi venti consistenti si faranno sentire in maniera omogenea su tutto l’arco alpino e prealpino, in particolare nella zona occidentale, con forza del vento stimata tra i 30 e i 50 km/h. Le velocità maggiori si avranno probabilmente sopra i 500-700 metri di altitudine, con raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 70-80 km/h. Potrebbero addirittura toccare i 130 km/h a quote tra i 1000 e 1500 metri. Nel Nodo Idraulico di Milano l’incremento del vento interesserà principalmente la zona pedemontana e non si escludono raffiche da 50 a 70 km/h anche su Lomellina e Valcamonica.

Per domani, si prevede che le condizioni di moderati a forti venti continueranno nella parte alpina, prealpina, nella zona pedemontana e nella pianura occidentale, principalmente nell’alta pianura. Si aspetta però un graduale calo delle velocità del vento dall’inizio del tardo pomeriggio, rimarranno però ancora considerevoli o occasionalmente forti fino a sera nelle aree alpine e prealpine, con un indebolimento ancora più evidente nelle regioni di pianura dall’ora del tè.

Durante le condizioni climatiche avverse, si consiglia fortemente alla popolazione, sia uomini che donne, di evitare di rimanere vicino agli alberi, cantieri in costruzione, patio esterni e tendoni. È fondamentale effettuare misure preventive per la sicurezza, quali sistemare gli oggetti e i vasi sui balconi e tutti gli altri elementi che potrebbero essere movimentati dal maltempo. Si sottolinea inoltre l’importanza di monitorare le previsioni del tempo durante gli eventi all’aperto per prevenire potenziali situazioni di rischio.