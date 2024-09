Lucente, riguardo all’incidente di Seveso, suggerisce di restringere il trasporto di merci

Franco Lucente, assessore regionale dei Trasporti e mobilità sostenibile, ha sollevato la necessità di riflettere sulla possibilità di restringere il movimento dei treni merci durante le ore di maggior traffico pendolare. Questo viene in risposta all’incidente ferroviario verificatosi a Milano stamattina. Lucente si è astenuto dal commentare i dettagli dell’incidente, sottolineando che compete alle autorità pertinenti condurre le indagini e i necessari accertamenti. Ha però espresso gratitudine per l’immediato intervento delle forze di soccorso, che hanno offerto assistenza ai passeggeri e al personale viaggiante. Lucente ha inoltre riaffermato la necessità di esaminare l’opportunità di ulteriori restrizioni sulla circolazione dei treni merci durante i periodi più trafficati del giorno, come al mattino e alla sera, quando i treni pendolari sono più numerosi. Ha dichiarato di voler avviare un dialogo con il Ministero dei Trasporti, RFI, FS, Trenord e tutti gli altri enti coinvolti, con l’obiettivo di sviluppare una strategia che assicuri l’efficienza ottimale del servizio ferroviario, garantendo al contempo la sicurezza totale dei passeggeri.