“L’intera città esprime orgoglio per Laura ed Emanuela, stelle luminose nel firmamento sportivo, durante una celebrazione.”

Nell’esprimere il suo orgoglio verso l’intera comunità, il sindaco di Rho, Andrea Orlandi, sottolinea come la ginnastica non sia solo uno sport, ma una disciplina che insegna valori preziosi applicabili in ogni ambito della vita. Il messaggio porta è d’importanza primaria, infatti, il Municipio ha accolto giovani atlete per diffondere quest’insegnamento. Laura Paris, una “Farfalla Azzurra” di 22 anni che ha vinto il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, è oggi un esempio per la gioventù. L’allenatrice, Emanuela Maccarani, è stata al suo fianco in questo successo straordinario.

Ad onorare l’atleta e l’allenatrice erano presenti anche il vicesindaco Maria Rita Vergani, gli assessori Paolo Bianchi e Nicola Violante, nonché il padre di Laura, Federico Paris, ex campione di ciclismo su pista. Durante l’evento sono stati scambiati fiori, stampe storiche della città, e foto con le giovani atlete della Ginnastica Rho Cornaredo, guidate da Laura Lazzaroni, e l’allenatore della Ginnastica moderna Legnano Claudio Malamisura.

Un’emotiva Laura ha condiviso la sua esperienza, affermando che lo sport è stato una fondamentale scuola di vita per lei, contribuendo alla sua crescita e alla realizzazione personale. Ha espresso la sua gratitudine per la ginnastica, la sua famiglia e il Comune che le ha fornito l’opportunità di avvicinarsi a questo sport. Parigi ha rappresentato una nuova esperienza, la sua prima Olimpiade, un evento memorabile oltre la medaglia vinta. La medaglia di bronzo è stata una sorpresa inimmaginabile e un ricordo indelebile, di cui ringrazia allenatrici e compagne per l’incredibile cooperazione e unione all’interno del team.

Questo sentimento risiederà eternamente nel mio cuore. Ha poi risposto alle interrogazioni delle giovani atlete della Ginnastica Rho Cornaredo che la considerano un modello da seguire. Afferma l’assessore allo Sport, è un privilegio per noi accogliere Laura ed Emanuela e poter esprimere la nostra gratitudine per averci fatto vivere emozioni uniche. Oggi, osserviamo le medaglie, ma dietro di esse ci sono enormi sacrifici. Questo è l’incanto dello sport: in una società dove tutti desiderano tutto immediatamente, semplice e rapido, insegna ai giovani che per raggiungere il successo è necessario dedicarsi totalmente a un obiettivo.