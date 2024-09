L’incidente mortale in via Lodovico il Moro ha coinvolto Paolo Neroni, un avvocato e motociclista proveniente da Gaggiano

Paolo Neroni, un avvocato residente a Gaggiano e appassionato motociclista, è tragicamente scomparso in seguito a un incidente stradale. Era mercoledì sera, quando l’uomo stava tornando a casa e ha perso il controllo della sua motocicletta, schiantandosi contro un’auto parcheggiata in via Lodovico il Moro lungo il Naviglio Grande. Malgrado l’intervento immediato dei soccorsi, il tragico impatto ha provocato ferite talmente gravi da non lasciare speranza. Neroni, 48 anni, è stato immediatamente trasportato al Policlinico, ma le sue condizioni si sono aggravate fino a causarne la morte poco dopo.

Neroni era un professionista rispettato, co-fondatore della “TDN Legal – Law Firm” a Milano, insieme a due partner. La sua esperienza legale si estendeva in vari settori, dalla ristrutturazione aziendale alle procedure concorsuali e pre-fallimentari. Assisteva aziende di diversi settori come l’immobiliare, l’industriale e il commerciale. Tra le sue competenze vi erano anche il diritto societario, le transazioni nazionali e internazionali, il codice del consumo, il contenzioso commerciale e la protezione dei dati personali. Nonostante il suo impegno lavorativo a Milano, Neroni amava tornare nella sua amata Gaggiano alla fine di ogni giornata.

Nel tempo libero dal suo lavoro, il suo cuore palpitava per la moto. Dal 2009, si era unito, in qualità di consulente, a una delle maggiori aziende italiane di motociclette con una presenza internazionale, occupandosi di ogni aspetto della gestione aziendale e del rispetto della normativa. La notizia del suo inaspettato decesso ha gettato nella costernazione parenti e amici, che lo ricordano con tristezza e incredulità per ciò che è accaduto mercoledì lungo il Naviglio Grande.