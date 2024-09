Le macchine non sono permesse nei punti di accesso delle scuole

Un’ordinanza della polizia locale rinnova il divieto che proibisce l’uso di auto dai genitori nelle ore di ingresso e uscita degli studenti in tutte le scuole della città, un provvedimento che era già stato adottato l’anno scorso e che rimarrà valido per l’intero anno scolastico. Questo regolamento fa parte di una strategia più ampia volta a scoraggiare l’utilizzo di auto per accompagnare i bambini a scuola, che include anche investimenti e modifiche strutturali per favorire l’uso di biciclette.

Guardando agli istituti del Molino Vecchio, il divieto di sosta e fermata durante gli orari di scuola si applica non solo all’area davanti agli edifici scolastici, ma anche all’intero parcheggio antistante il Palazzetto. Negli anni passati, è stato creato uno spazio di interscambio davanti alle scuole, da cui gli studenti possono accedere autonomamente. La circolazione dei veicoli in via Roma è stata bloccata per garantire un ingresso e un’uscita sicuri ai giovani studenti delle scuole elementari Grazia Deledda.

Anche l’istituto paritario Maria Immacolata in via Diaz non è esente, con un divieto di sosta con rimozione forzata in quasi tutta la strada su cui l’istituto si trova, dalle 8 alle 9 e dalle 16 alle 17. Il parcheggio delle auto dei genitori per accompagnare o andare a prendere i figli causava lunghe code e possibili situazioni di pericolo. Le campagne comunali suggeriscono alternative come le biciclette per gli studenti più grandi e il piedibus, un servizio che riparte quest’anno con la forza rinnovata per i più piccoli della scuola primaria. Con sei linee servite da accompagnatori, coprono tutto il territorio della città, anche dopo diversi anni dal lancio del servizio.