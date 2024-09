L’avvocato Paolo Neroni ha perso la vita in un incidente di moto in via Lodovico il Moro. Scopriamo chi era

Il 13 settembre 2024 a Milano, Paolo Neroni, un avvocato di 48 anni, è deceduto a seguito di un incidente in moto. Mentre ritornava a casa mercoledì sera, ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un’auto parcheggiata. Dopo l’incidente, che è avvenuto in via Lodovico il Moro, vicino al Naviglio Grande, poco prima del cavalcavia Don Milani, Neroni è stato immediatamente portato in condizioni critiche al Policlinico, dove è morto poco dopo. La polizia locale sta ancora indagando sulle circostanze dell’incidente, ma si ritiene che l’incidente potrebbe essere stato causato da un malore o da una distrazione.

Neroni era nato a Milano, viveva a Gaggiano e aveva fondato la “TDN Legal – Law Firm” situata in zona Brera insieme ad altri due soci. Si occupava principalmente di ristrutturazioni aziendali e procedure concorsuali e pre-fallimentari. Era anche un esperto in diritto societario, transazioni nazionali e internazionali, codice del consumo, contenzioso commerciale e protezione dei dati personali. Avendo anche collaborato con altri studi legali, Neroni aveva svolto parte della sua carriera legale in Francia.

Dal 2009, Neroni era consulente di una rinomata società motociclistica italiana. La sua passione per le moto era evidente. Neroni si definiva “determinato, tenace, costante e pragmatico.”

L’improvvisa scomparsa di Neroni ha profondamente scosso amici e colleghi. “Stava tornando a casa come ogni sera. Non sappiamo ancora cosa sia accaduto”, ha detto uno dei suoi colleghi.

Paolo Neroni non ha mai raggiunto la sua casa a Gaggiano, era a soli 10 chilometri di distanza quando è avvenuto l’incidente. Neroni era un professionista rispettato e abile, così diceva uno dei suoi colleghi. Sfortunatamente, la sua morte aggiunge un altro nome alla triste lista di vittime della strada a Milano dall’inizio dell’anno, divenendo il diciottesimo in soli otto mesi.