L’altalena Swing è stata aperta ufficialmente a Buccinasco

Buccinasco, nel milanese, ha accolto l’installazione di “Swing”, un’opera innovativa, pivotalmente progettata da Stefano Boeri Interiors e realizzata su commissione di Amazon per il FuoriSalone 2023. Inizialmente, l’opera venne esposta nel cortile della Farmacia dell’Università degli Studi di Milano durante la Design Week, ma è stata ora trasferita al parco della Passeggiata Rossini. “Swing”, un’altalena dal design circolare, è un’evasione in uno spazio speciale dove tempo e ritmo trovano l’armonia perfetta. Ispirata ai giochi all’aria aperta e alla biodiversità, mira a valorizzare i momenti spensierati di svago e il puro godimento emanato dalla semplicità. Questo progetto ha l’ambizione di rianimare il piacere di godere di momenti di relax, giocando all’aperto. Sia il sindaco Rino Pruiti che la sua vice Rosa Palone avevano lustro posto in questa iniziativa, lavorandoci appassionatamente per un anno e mezzo. Questa realizzazione si deve alla fruttuosa collaborazione tra le parti coinvolte nell’iniziativa.