L’allerta è stata attivata a Milano a causa di raffiche di vento intenso

Milano è in allerta per possibili raffiche di vento forte, con un avviso di allerta gialla emesso dal Centro di Monitoraggio dei Rischi Naturali della Regione Lombardia in vigore fino a mezzanotte di sabato 14 settembre. In caso di necessità, la protezione civile è pronta ad intervenire.

La protezione civile suggerisce a cittadini e cittadine di evitare di rimanere nei pressi di alberi, impalcature di cantieri, dehors e tende durante l’allerta meteo. È fondamentale assicurarsi che oggetti e vasi sui balconi e qualsiasi manufatto che possa essere spostato dalle intemperie siano al sicuro. Si richiede di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche durante gli eventi all’aperto per prevenire situazioni pericolose.

Sul lato meteorologico, il sole tornerà a Milano, ma le temperature scenderanno drasticamente. Gli esperti di 3B Meteo prevedono un’ondata di aria molto più fredda a partire da giovedì. I venti provenienti dal nord aumenteranno di intensità a partire da giovedì pomeriggio e anche venerdì, portando con sé una caduta drastica delle temperature, sia minime che massime. Tuttavia, da venerdì il tempo dovrebbe rimanere bello e stabile per alcuni giorni, con cieli limpidi e visibilità ottima.