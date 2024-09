La palestra è sommersa d’acqua. La controversia è in atto

Il maltempo di settembre ha provocato l’inondazione del palestra a tenda in via Trieste, che ne ha ritardato l’uso per le associazioni sportive. Il tetto dell’edificio era già stato danneggiato dalla grandine, e l’acqua ha ulteriormente aggravato la situazione. Le immagini dell’edificio allagato hanno circolato sui social media, sollecitando l’intervento dell’amministrazione comunale. I danni saranno riparati in due fasi: la prima interverrà immediatamente per correggere i problemi più urgenti, mentre la seconda prevede la sostituzione completa del tetto con doppie coperture rinforzate. Tuttavia, questo intervento necessiterà di circa due mesi. Le critiche non sono mancate, sottolineando che la situazione era già nota e che l’intervento è tardivo. Inoltre, gli uffici hanno diffuso una nota alle associazioni sportive, spostando su di loro la responsabilità di decidere se utilizzare o meno l’edificio in caso di pioggia. Questa azione è stata criticata dall’opposizione, che ha sottolineato che la gestione e la manutenzione degli impianti sono di esclusiva competenza dell’amministrazione comunale e che la scelta di spostare il problema sulle associazioni sportive è inaccettabile.