La A8 Milano-Varese, la prima autostrada mai realizzata nel mondo, compie un secolo: Il concetto innovativo fu ideato da Puricelli e la storia dell’autostrada è costellata di primati

Il 21 settembre 2024, l’Automobile Club di Milano e Varese assieme ad Autostrade per l’Italia celebreranno i 100 anni dell’Autostrada Milano – Varese (A8), la primissima autostrada del mondo. L’agenda delle celebrazioni è stata rivelata questa mattina all’ufficio di Aci Milano. Questa commemorazione non solo mette in risalto l’importanza storica di questo lavoro d’avanguardia, ma rende omaggio anche alla visione futurista di persone come l’ingegnere Piero Puricelli, che ha previsto un’era in cui l’automobile sarebbe stata il fulcro degli sviluppi sociali, economici e culturali. Originario di Milano e appartenente ad una famiglia varesina, Puricelli fu nominato Conte di Lomnago nel 1940 in virtù dei suoi meriti in progetti pubblici. All’alba della sua carriera, ha diretto il cantiere dell’Autodromo di Monza, che ha completato in soli 110 giorni, descritta come “l’opportunità di un esempio vivificante” da Puricelli stesso. Questo progetto ha aperto la strada alla costruzione dell’A8, concepita come una strada riservata esclusivamente ai veicoli motorizzati, all’epoca in cui l’automobile stava sostituendo i mezzi a trazione animale. A distanza di un secolo, è fondamentale sottolineare l’importanza della costruzione della prima autostrada come punto di riferimento nella storia del progresso della mobilità moderna. L’A8 è l’unica autostrada italiana a vantare cinque corsie, testimoniando una continua evoluzione al servizio degli automobilisti. “Il centenario della Milano-Varese – ha dichiarato il presidente Fontana – mi permette di riflettere sul passato, valorizzare il presente e guardare al futuro.

Come cittadino di Varese che ha trascorso gran parte della sua vita a Milano, vedo in questa autostrada un emblema dell’eccellenza lombarda, dell’espansione e dell’avanzamento della nostra sempre più interconnessa regione, pronta a rispondere e superare le prove del progresso. Questa arteria ha sempre svolto un ruolo fondamentale: in qualità di prima autostrada mai realizzata, come tratto di collegamento per l’aeroporto di Malpensa, come arteria di accesso per Expo 2015, attualmente luogo dell’emblema Mind. Pertanto, non possiamo far altro che auspicare altri cento anni di trionfante e gloriosa storia alla Milano-Varese. Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club Milano, ha rivelato che l’associazione ha fornito una quota del capitale iniziale necessaria per creare la Società Anonima Autostrade e realizzare il progetto dell’ingegnere Piero Puricelli. Quest’ultimo, membro e consulente del consiglio direttivo dell’ACM dal 1920 al 1932, concepì ‘la costruzione di una nuova arteria stradale per collegare Milano con Como, Varese e il Lago Maggiore’, così come descritto nei nostri libri di storia. Attualmente, in Italia, il 90% delle merci e l’85% dei viaggiatori si spostano su strada. La celebrazione del centenario della Milano-Varese ci offre pertanto l’occasione di onorare la visione futuristica di Piero Puricelli che l’ha ideata, con il significativo supporto dell’Automobile Club Milano. “I cento anni della prima autostrada del mondo – ha dichiarato Giuseppe Redaelli, il presidente dell’Automobile Club Varese – sono molto più di un evento da ricordare. Simboleggiano l’incessante evoluzione del concetto di uno stile di vita sempre più sostenibile ed eco-efficiente, senza trascurare l’esigenza di una sempre maggiore sicurezza, in linea con il geniale spirito innovativo dell’ingegnere Piero Puricelli.

Durante una cerimonia in programma il 21 settembre, l’Automobile Club Varese commemorarerà con fierezza Piero Puricelli. Puricelli, essendo un cittadino onorario di Varese per più di 40 anni, e avendo avuto un ruolo attivo nella vita di Lomnago, verrà ricordato attraverso l’inaugurazione di un totem che rappresenta sia la sua visione che il suo sviluppo successivo.