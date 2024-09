Il piano che riporta in vita la trama storica del quartiere Giambellino è in corso

In Largo Scalabrini si sta sviluppando un’azione di rigenerazione urbana, un progetto temporaneo volto a valorizzare il quartiere Giambellino facendo risaltare la sua ricca storia e cultura. L’obbiettivo principale è trasformare una zona periferica e in disuso in un luogo accogliente e ricco di valore culturale. L’idea è stata proposta dal Municipio 6 di Milano, in collaborazione con Verde & Box e Giuppi, l’impresa responsabile del cantiere che lavorerà alla creazione di un parcheggio interrato residenziale. Il progetto ha ricevuto l’assenso dei commercianti locali. Il compito di rigenerazione è stato dato a Brand for the City, prendendo ispirazione dal rinomato parco Superkilen a Copenaghen. Il cantiere prevede l’installazione di fotografie di Maurizio Gjivovich e letture di Claudio Sanfilippo provenienti dall’edizione di Città Milano dedicata a Giambellino. Inoltre, sono previste mostre di repliche d’arte realizzate da artisti locali a cui le strade del quartiere sono dedicate. Le aree pedonali saranno decorate con l’aiuto dell’Associazione Wau! Milano. “Questo progetto temporaneo non nasce solo con l’intenzione di rendere utilizzabile l’area circostante un cantiere, ma porta anche con sé valori profondi: l’ascolto della comunità, il coinvolgimento delle aziende e la specializzazione nella rigenerazione”, afferma Santo Minniti, presidente del Municipio 6. “Il nostro obiettivo è attrarre sia persone del posto che esterni, affinché sempre più persone frequentino l’area, beneficiando il commercio locale”.