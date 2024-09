Eccoci arrivati alla celebrazione del gorgonzola. Per due giorni, sicurezza, parcheggi e flusso di traffico saranno al servizio di un evento ricco di sapori

La numero 24 della Sagra Nazionale del Gorgonzola dop è pronta a partire, con l’inaugurazione prevista per questa sera alla presenza delle autorità. I prossimi due giorni saranno ricchi di gusto non-stop, celebrando il gorgonzola come grande protagonista. E non mancano eventi musicali e di divertimento che affiancano il festival culinario. Si prevede un’affluenza massiccia di persone, seguendo la media di ottantamila visitatori per edizione in arrivo da tutta la regione, osservata nelle edizioni pre-Covid. Lo staff della Pro Loco e del Comune ha lavorato per mesi sulla preparazione: “Il calendario degli eventi è d’alto livello, risultato del duro lavoro di molte persone – hanno commentato la sindaca Ilaria Scaccabarozzi e la presidente della Pro Loco Donatella Lavelli durante la presentazione. Un calendario di cui possiamo andare fieri”. Durante le ultime ore frenetiche precedenti l’apertura, sono state effettuate le ultime rifiniture. Si sono concentrati principalmente sulla viabilità, parcheggi, accessi e sicurezza, con tutte le disposizioni riassunte nelle ordinanze della polizia locale, che includono zone pedonali, divieti di sosta, percorsi alternativi, aree di parcheggio, spazi per disabili e percorsi con fermate del bus navetta. Tra le misure di sicurezza vi è il divieto di introdurre, vendere e somministrare bevande, sia alcoliche che non, in bottiglie, contenitori, bicchieri di vetro o lattine. Un grande team è già pronto a garantire la sicurezza e i volontari storici saranno disponibili per supportare. Il cibo e le degustazioni saranno protagonisti del programma, con l’apertura dell’antica osteria della Pro Loco e di stand che offriranno gnocchi, risotto, polenta e altre prelibatezze.