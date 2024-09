È stata avviata un’indagine a seguito di un incidente a Milano che ha coinvolto tre treni a causa di un deragliamento

Dopo un incidente ferroviario che ha coinvolto tre treni a Milano, è stata avviata un’indagine per capire se c’è stato un problema elettrico ai sensori posizionati sui binari. Il disastro, che ha visto un treno regionale collidere con il container di un treno merci a seguito di un deragliamento, è al momento sotto indagine come possibile disastro ferroviario colposo, con il fascicolo a carico di ignoti aperto dalla Procura di Milano.

L’incidente ha provocato ferite a sei persone. Verrà contestato il reato di lesioni una volta ricevuti i certificati medici dai pm.

Il treno 2411, sulla tratta Domodossola-Milano Centrale, è rimasto sui binari e ha colpito il container a bassa velocità, grazie alla pronta reazione del macchinista che ha avviato la frenata d’emergenza.

Il primo treno merci era fermo su un binario a sinistra con la “coda” ancora sul binario diretto, dove è stato tamponato da un cargo. Gli investigatori ritengono che il cargo non avrebbe dovuto ricevere il “semaforo verde” e quindi non avrebbe dovuto trovarsi su quel tratto ancora occupato in parte.

L’indagine si sta concentrando sull’ipotesi di un problema tecnico e non di un errore umano. L’area dell’impatto è stata messa sotto sequestro e tutte le verifiche sono state affidate alla Polizia Ferroviaria.

Si prevede che la circolazione tra Milano Certosa e Centrale riprenda sabato.

La linea ferroviaria tra Milano Certosa e Milano Centrale, che è stata interrotta venerdì mattina a causa di un incidente che ha coinvolto due treni merci e uno passeggeri, dovrebbe riaprire sabato mattina. Secondo Rfi, i lavori di ripristino dell’infrastruttura, danneggiata dal deragliamento di un treno merci di un’azienda esterna al Gruppo, sono iniziati nella stazione ferroviaria di Milano tra Milano Certosa e Milano Greco Pirelli. Prima di iniziare le operazioni, i tecnici di Rfi hanno dovuto aspettare che le autorità competenti eseguissero i rilievi. “La ripresa del servizio ferroviario tra Milano Certosa e Milano Centrale è prevista per sabato 14 settembre”, come reso noto dalla società del gruppo FS nel suo avviso.