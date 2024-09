Due treni di merci sono entrati in collisione, portando uno dei treni ad uscire dai binari. Questo ha causato danni anche a un treno passeggeri nelle vicinanze. A seguito dell’incidente, si segnalano delle persone ferite

Due treni merci sono entrati in collisione la mattina del 13 settembre a Milano, provocando il deragliamento di uno e colpendo un treno passeggeri che arrivava immediatamente dopo. L’incidente, che ha avuto luogo intorno alle 6:20 vicino alla stazione di Greco Fs, ha comportato gravi ferite per vari passeggeri e per il macchinista, di circa 24 anni. Dopo l’incidente, diversi servizi di emergenza, tra cui il 118, sono intervenuti sul luogo con diverse ambulanze e veicoli di emergenza. Quattro dei passeggeri ricoverati erano di varie età, compresi un uomo di 35 anni e una donna di 37. Tutti i feriti sono stati trasportati negli ospedali Fatebenefratelli e San Raffaele di Milano. Per comprendere meglio l’incidente e assicurare la sicurezza della zona, la polizia locale, i carabinieri di Milano e gli agenti della Polfer sono al lavoro sul luogo del sinistro. L’arrivo dei soccorritori ha bloccato una notevole parte del traffico, causando problemi nella zona circostante viale Fulvio Testi.

Da quanto comunicato da Trenord, ci sono stati ritardi fino ad un’ora nel nodo ferroviario di Milano. Le tratte ferroviarie interessate includono Bergamo-Pioltello-Milano, Domodossola-Milano Centrale e Cremona-Milano.

Inoltre, le Ferrovie dello Stato hanno chiarito in un comunicato che il treno merci in questione fa parte di una compagnia ferroviaria esterna al gruppo e che le circostanze sono ancora in fase di verifica. Per quanto riguarda i treni diretto a Torino e Domossola, sono stati deviati su percorsi alternativi con un allungamento del tempo di viaggio di circa un’ora.