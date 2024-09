Dopo 13 anni di attesa, la scuola elementare dei sogni è stata finalmente inaugurata a Grezzago, anche se già affronta alcuni problemi. Questo evento segna una giornata memorabile per la comunità di Grezzago

L’inaugurazione della nuova scuola a Grezzago è avvenuta, dopo che la realizzazione del progetto, ideato nel 2011, fu avviato nel 2019 con la posa della prima pietra. L’evento è stato etichettato come “storico” dal sindaco Lino Pulici, malgrado ci siano ancora alcune questioni da risolvere. Infatti, a seguito di problemi di infiltrazioni, è stato necessario trasferire la mensa nelle aule e si prevede di dover affrontare ulteriori problematiche tecniche. Un incontro con l’impresa edile è già stato programmato per far fronte a queste questioni. Nonostante gli intoppi, i 170 studenti dell’istituto in via Galilei iniziano una nuova fase della loro istruzione. Inoltre, un altro edificio, attualmente in fase di rinnovamento per aumentare il suo comfort, continuerà a essere utilizzato. Le nuove classi erano state previste in anticipo per far fronte all’incremento previsto della popolazione. Il costo totale del progetto era di 2,8 milioni, ma il Comune non ha dovuto sostenere nessuna spesa; infatti, la costruzione è stata finanziata dalla cartiera Pro-Gest in cambio di un nuovo stabilimento. Tuttavia, il progetto è stato rallentato da complicazioni strutturali ed economiche, nonché da maltempo che ha causato l’accumulo di acqua nelle classi già pronte, richiedendo un intervento di ripristino dei controsoffitti e delle pareti. I danni sono stati in parte contenuti posizionando del cellophane negli spazi delle finestre al primo piano, una soluzione che non era stata presa in considerazione per il piano terra dove era stato segnalato un allagamento.

Nell’anno precedente, la struttura in legno aveva suscitato preoccupazione a causa di una pesante nevicata. A causa di contrattempi e implementazioni in corso, i tempi si sono estesi oltre quello che era stato preventivato. Tuttavia, le decisioni principali riguardanti la sostenibilità rimangono efficaci, tra l’utilizzo di materiali ecologici e l’installazione di ampie vetrate che hanno l’incarico di assicurare agli studenti massimo comfort e luminosità durante tutto l’arco della giornata.