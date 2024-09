A Milano, un individuo di 36 anni è stato pugnalato senza alcuna ragione apparente da due sconosciuti in piena strada

In piena luce del giorno, un uomo peruviano di 36 anni è stato brutalmente attaccato a Milano, nella zona periferica nord di via Padova. Secondo il report iniziale dei soccorritori del 118, l’uomo ha subito ferite molto gravi. Gli agenti della polizia di Stato stanno indagando sull’aggressione che è avvenuta nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 15.30, vicino a via dei Transiti.

Sono intervenuti immediatamente due squadre dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sul luogo dell’incidente. L’uomo, come riportato dalla centrale operativa, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda con condizioni critiche. L’uomo aveva evidenti ferite dovute ad un’arma da taglio – non è stato ancora confermato se si tratta di un coltello – che si trovavano sul suo addome e torace, ma era cosciente.

Il 36enne ha affermato ai poliziotti che è stato attaccato da due estranei mentre camminava per strada, apparentemente senza nessun motivo. Questa versione dei fatti sarà sottoposta alle indagini dei poliziotti.