A Milano, un incidente ferroviario ha causato disagi: un treno merci è uscito dai binari e uno dei suoi container ha colpito un treno per pendolari, risultando in un ferito e problemi alla circolazione

Un incidente si è verificato stamattina, il 13 settembre 2024, nel complesso ferroviario di Milano, risultando in un ferito e notevoli perturbazioni al traffico. Attorno alle 6.30 del mattino, un treno Trenord n. 2411 proveniente da Domodossola ha urtato frontalmente a bassa velocità un container. L’incidente è avvenuto in corrispondenza dell’incrocio tra Via Pallanza e Viale Fulvio Testi, vicino allo scalo FS di Greco.

Le squadre dei pompieri e i soccorritori del 118 si sono precipitati sul luogo dell’incidente, lavorando non solo per garantire la sicurezza dell’area, ma anche per aiutare i passeggeri a scendere dai vagoni.

Il disastro è stato apparentemente causato dallo sganciamento improvviso di un container da un treno merci, che è poi finito su un altro binario, dove è stato colpito dal treno passeggeri.

Nessuno ha riportato ferite gravi, tuttavia, diverse persone sono state coinvolte: un giovane di 24 anni, un uomo di 35 anni, una donna di 37 anni, un uomo di 51 anni e una donna di 64 anni.

Tracciati di emergenza e annullamenti possono influire sui tempi di viaggio dei treni ad alta velocità, Intercity e regionali, prolungandoli fino a 60 minuti. Le corse regionali lungo la tratta Torino – Milano sono soggette a modifiche, con partenza e arrivo alla stazione di Milano Porta Garibaldi. Il treno FR 9607 da Torino Porta Nuova (5:50) a Napoli Centrale (11:38) oggi si fermerà a Milano Rogoredo, invece di Milano Centrale. Il treno FR 9782 da Milano Centrale (6:53) a Torino Porta Nuova (7:55) è stato annullato. I viaggiatori possono prendere il treno FR 9600 da Milano Centrale (7:53) a Torino Porta Nuova (8:55), che oggi seguirà un percorso di scorta da Milano Centrale a Milano Certosa tramite Mirabello.

I viaggiatori con partenza da Milano Centrale e destinazione Bologna Centrale possono prendere il treno FR 9515 da Milano Centrale (7:10) a Sapri (14:32). Coloro che invece sono diretti a Roma Termini o Napoli Centrale possono prendere il treno FR 9605 da Milano Centrale (6:35) a Napoli Centrale (11:03). I viaggiatori diretti a Milano Centrale possono continuare il loro viaggio da Milano Rogoredo con le prime opzioni disponibili, assistiti dal personale del servizio clienti di Trenitalia.

Oggi, il treno FR 9611 che va da Torino Porta Nuova (6:50) a Napoli Centrale (12:33) effettua la sua fermata a Milano Rogoredo invece che a Milano Centrale, seguendo una rotta diversa da Milano Centrale a Milano Certosa attraverso Mirabello. Quelli che partono da Milano Centrale possono utilizzare le alternative suggerite dallo staff di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Milano Rogoredo e proseguire il loro viaggio con il treno FR 9611. Inoltre, chiunque stia andando a Milano Centrale può continuare il loro viaggio da Milano Rogoredo utilizzando le alternative suggerite dallo staff di Assistenza clienti di Trenitalia.

Nel frattempo, il treno FR 9519 da Torino Porta Nuova (7:00) a Salerno (14:06) oggi non si fermerà a Milano Centrale ma seguirà un percorso diverso da Milano Centrale a Milano Certosa tramite Mirabello, e per i passeggeri possono utilizzare le migliori opzioni fornite dallo staff di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9587 da Torino Porta Nuova (10:00) a Reggio Calabria Centrale (21:14) partirà oggi da Milano Centrale alle 11:10. I passeggeri che partono da Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa possono prendere il treno FR 9535 da Torino Porta Nuova (11:00) a Reggio Calabria Centrale (22:07).

Continueremo a fornire ulteriori aggiornamenti.