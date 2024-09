Una bimba di due anni è in condizioni critiche dopo essersi staccata dal seggiolino e volata fuori dall’auto

Un evento sfortunato ha coinvolto una piccola di soli 2 anni a Gessate, durante il pomeriggio di giovedì. La bambina, seduta nel seggiolino posteriore dell’auto, è stata sbalzata sull’asfalto dopo che la cintura del seggiolino si è improvvisamente sciolta mentre l’auto era in movimento. Mancano ancora delucidazioni sul meccanismo esatto dell’incidente accaduto sul tracciato della strada provinciale 216 Masate-Gessate intorno alle 16, non si sa se la porta dell’automobile si sia improvvisamente aperta da sola, se la bambina l’ha aperta o se è stata sbalzata fuori dal finestrino.

Dopo l’incidente, i servizi di emergenza sono giunti rapidamente sul luogo: un’ambulanza, un’automedica e un elicottero del 118. Dopo aver raggiunto l’area in codice rosso, la bambina è stata trasferita all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. La polizia locale è ora incaricata di esaminare dettagliatamente la situazione per comprendere meglio cosa sia realmente accaduto.