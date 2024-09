Una bambina di due anni è stata catapultata fuori dall’auto di sua madre: l’ancoraggio del seggiolino era staccato e la portiera non era chiusa

Una bambina di due anni ha vissuto un momento di terrore a Gessate quando è stata scagliata fuori dall’auto di sua madre dopo che il seggiolino è stato accidentalmente sganciato. Subito dopo l’incidente, è stata prontamente soccorsa e portata all’Ospedale Niguarda con un elicottero. Al momento del trasporto ospedaliero, avvenuto in condizioni di codice giallo, sebbene molto intimorita, la bambina era cosciente. Secondo le informazioni preliminari, le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Gli agenti della Polizia Locale stanno ancora indagando per capire l’esatto svolgimento dell’incidente, che si è verificato nel pomeriggio sulla Provinciale 216, al confine tra Gessate e Masate. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora da confermare, la bambina si trovava sul sedile posteriore dell’auto, correttamente legata al seggiolino, dal quale sarebbe riuscita a sganciarsi autonomamente. All’arrivo di una curva, la portiera si è aperta all’improvviso, potrebbe non essere stata bloccata, ed è presumibilmente stata aperta dalla bambina stessa, facendola cadere sull’asfalto. I soccorsi sono stati immediati, seguiti da un rapido trasporto in ospedale.