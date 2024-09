Un rogo ha colpito un sito di costruzione

Ieri mattina è scoppiato un incendio di proporzioni considerevoli a San Donato Milanese, all’interno del complesso edilizio in costruzione di Via Fabiani, dove sono in fase di realizzazione degli appartamenti residenziali. L’incendio sembra avere avuto origine dallo stock di parquet depositato al piano terra del cantiere. Diverse unità dei vigili del fuoco sono arrivate sul posto e hanno estinto le fiamme in poche ore. L’incendio è scoppiato presso il cantiere del Gruppo Caltagirone, che sta costruendo circa 800 unità abitative nel quadro del progetto De Gasperi Ovest. L’altezza delle fiamme e l’intensa colonna di fumo nero, che ha generato una nuvola oscurante il cielo di San Donato Milanese, erano visibili a chilometri di distanza, creando un forte senso di allarme soprattutto tra gli edifici circostanti. L’allarme è rientrato solo quando la nube si è dissolta. Il cantiere è situato proprio dietro alcuni edifici ufficio di Metanopoli. Per fortuna, non sono stati segnalati feriti o persone intossicate, ma i danni subiti sono ancora in fase di valutazione. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per identificare le cause dell’incendio.