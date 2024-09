Un ragazzo è stato minacciato con una pistola in piena luce del giorno sul viale Segantini di Milano. L’aggressore lo ha intimato a consegnare i suoi soldi o avrebbe estratto l’arma

Milano – Un giovane di 25 anni, frequentante la Naba, è stato oggetto di minacce e inseguimenti da parte di un uomo che pretendeva denaro da lui, alludendo a possedere una pistola (che tuttavia non deteneva). Il fatto si è verificato mercoledì 11 settembre, verso le 9, in via Segantini, nell’area Navigli. Il 25enne stava andando a piedi verso l’Accademia in via Darwin dopo aver parcheggiato la sua macchina in via Segantini quando l’uomo si è avvicinato, chiedendo 20 euro per presunte riparazioni alla propria auto. L’allievo ha replicato che non possedeva i soldi e si è allontanato, ma l’uomo ha continuato a seguirlo, minacciandolo di utilizzare una pistola se non gli avesse dato i soldi. In seguito il giovane ha cercato soccorso presso un’autovettura di pattuglia che stava sorvegliando la zona e aveva notato la situazione. Gli ufficiali di polizia, così, hanno arrestato l’uomo, che si era rifugiato nel parco di via Segantini, per tentativo di rapina. L’individuo, un 35enne italiano con un passato di reati, tra cui rapine e furti aggravati, non portava con sé alcuna arma. È stato quindi sottoposto a direttissima. Fortunatamente, il giovane studente è rimasto illeso e non ha avuto bisogno di assistenza medica.