Tentando di colpire il suo ex e la nuova partner, fugge creando terrore per le strade

Un alterco in via Venezuela a Pioltello ha provocato disordine: successivamente allo scontro, una donna di 48 anni è fuggita, sfiorando diverse persone prima di presentarsi volontariamente alla stazione dei Carabinieri.

All’inizio, ha mirato all’automobile del suo ex compagno, che era in compagnia della sua assistente, presumibilmente la sua amante. In seguito, è fuggita dal luogo, presa dal timore, attraversando le strade di Pioltello e creando scompiglio. Infine, si è recata volontariamente alla stazione dei Carabinieri in via Morvillo, dove ha incontrato gli altri protagonisti del misfatto.

Cerca di colpire l’ex con la macchina

PIOLTELLO – Una marocchina di 48 anni ha causato terrore cercando di colpire l’ex partner che era a bordo della sua auto con una donna di 35 anni cubana, che lei riteneva la sua rivale in amore. Il confronto è stato in via Venezuela, vicino alla scuola elementare di via Bolivia. La donna quarantottenne, vedendo l’ex con un’altra al suo fianco, ha intenzionalmente manovrato la sua macchina contro il veicolo dell’ex, causandogli notevoli danni. Successivamente è scoppiata una violenta discussione con i vicini che avevano iniziato a guardare cosa stesse succedendo.

La fuga attraverso le strade di Pioltello.

La signora, in preda alla rabbia, è rimbalzata in auto e si è subito dileguata, guidando in modo sconsiderato, secondo quanto riferito dai presenti. Numerose persone per poco non sono state investite durante la temeraria fuga della donna, la quale ha percorso Seggiano, poi si è spostata sull’area di Pioltello, in piazza del Mercato, seguendo la via di San Francesco, prima di tornare sui suoi passi e presentarsi spontaneamente alla stazione dei Carabinieri di via Morvillo, mentre varie unità erano già sulle sue tracce.

In seguito, l’ex partner insieme alla 35enne, che aveva in precedenza subito lievi ferite, si sono uniti a lei. Il panico si è diffuso e si è reso necessario l’intervento di due ambulanze della Croce Verde di Pioltello, anche a causa del coinvolgimento di due minorenni nella controversia.

Indagini in corso

Tutti i protagonisti sono stati interrogati dai Carabinieri prima di essere trasferiti in stato di non urgenza all’ospedale San Raffaele a Segrate. Il sopralluogo del luogo dell’incidente è stato effettuato dalla Polizia Locale di Pioltello Rodano, che seguirà le infrazioni al codice di circolazione stradale e la questione dell’incidente causato dalla donna di 48 anni.