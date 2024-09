Telecamere verranno installate nel sagrato per monitorare l’abbandono di rifiuti e il rumore eccessivo

Nella calda estate, il sagrato della Prepositurale era teatro di raduni rumorosi e di sporcizia notturna. Don Paolo Zago, il parroco della comunità Madonna dell’Aiuto, sentendosi obbligato a proteggere la chiesa e la tranquillità della gente, ha deciso di installare sei telecamere di sicurezza. A causa dei problemi di sicurezza causati dall’aumentati assembramenti sui terreni della Chiesa dei Santi Protaso e Gervaso durante l’estate, e del conseguente disordine mattutino, composto da rifiuti vari, bottiglie vuote, vetri rotti, la parrocchia ha preso in mano la situazione. Nonostante i costanti richiami all’ordine e alle pulizie extra, la situazione è rimasta invariata. Il parroco ha evidenziato come sia naturale per i giovani cercare di socializzare durante l’estate, ma ha insistito sul fatto che la sicurezza non può essere compromessa. Con l’acquisto delle telecamere, la parrocchia spera di dissuadere comportamenti scorretti. Anche se l’estate è finita, sarebbe necessario adottare misure preventive in futuro. Benché la richiesta fosse rivolta al Comune, quest’ultimo ha dovuto intervenire autonomamente. Questa non è la prima volta che la parrocchia è costretta a prendere misure drastiche per salvaguardare i suoi edifici: qualche anno fa, la chiesa di San Carlo ha dovuto installare una cancellata perfermare l’aggiornarsi della situazione simile.

Il piazzale al davanti della chiesa centrale è diventato un punto d’incontro privilegiato. Tuttavia, oltre ai problemi evidenziati dalla parrocchia, ci sono anche le lamentele di molti abitanti locali. “Vivo proprio qui – dice uno di loro – e l’estate è stata veramente dura. Musica alta, grida, rumori. Ogni sera, inoltre, ci sono tuffi e bagni nel canale adiacente alla chiesa, una pratica alquanto rischiosa”. Pure in questo scenario, i protagonisti sono giovanissimi. Sorge la domanda, “Dove sono i loro genitori?”. A proposito di questo, durante l’estate ci sono stati discussioni sia nel consiglio sia all’interno della comunità parrocchiale. Ricordiamo che la chiesa di Gorgonzola è stata recentemente ristrutturata e il suo sagrato è stato appena rifatto.