Si sono svolti i riti funebri di Daniela, Fabio e Lorenzo, la famiglia tragicamente attiva a Paderno Dugnano

La cerimonia funebre per Daniela, Fabio e Lorenzo, famiglia tragicamente assassinata a Paderno Dugnano, avverrà alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria Nascente. Il triste commiato coinvolge tutta la comunità, in quanto si sta per celebrare il funerale della famiglia uccisa dal primogenito in questa cittadina della provincia di Milano. Daniela di 48 anni, Fabio di 51 e il giovane Lorenzo di appena 12 anni, saranno ‘guidati’ dall’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini.

La cerimonia funebre si terrà nella chiesa di Santa Maria Nascente di Paderno Dugnano alle 14.30, come ha comunicato la sindaca Anna Varisco. Alla cerimonia parteciperanno anche i nonni del ragazzo di 17 anni, responsabile della terribile tragedia, con i quali si avrà la possibilità di interagire in base alla loro e sua discrezione, secondo quanto stabilito dal Tribunale per i minorenni di Milano.

Giornata di lutto comunale e un minuto di silenzio

La giornata sarà contrassegnata dal lutto ufficiale in tutto il suburbio milanese. “In segno di lutto e solidarietà verso l’intera comunità per l’assurda scomparsa dei tre e per condividere il dolore dei parenti a causa degli orribili eventi accaduti, la sindaca dichiara il lutto ufficiale”, hanno affermato in una dichiarazione.

Durante la giornata di lutto cittadino, l’ordinanza della sindaca prevede l’interruzione di qualsiasi evento pubblico programmato. Chiede inoltre di posizionare le bandiere a mezz’asta negli edifici comunali e pubblici. Tutti i cittadini, gli enti pubblici, le scuole, i gruppi politici, sindacali, produttivi, culturali e sociali sono sollecitati a dimostrare la loro solidarietà nel lutto cittadino, riservando un minuto di silenzio alle 12.