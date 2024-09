Si è verificato un sinistro sulla strada Provinciale. Una motocicletta si è scontrata violentemente con un autocarro, causando la morte immediata del motociclista

Un motociclista 31enne ha tragicamente perso la vita in un incidente apocalittico ieri mattina sulla provinciale 109, una strada principale che collega Lainate a Nerviano. Il giovane, che abitava nelle vicinanze e la cui identità è stata accertata solo nelle ore successive al dramma, non ha avuto scampo. Gli operatori sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la sua morte. La dinamica esatta del disastro, che ha avuto luogo poco dopo le sette del mattino vicino a un grande agriturismo, è attualmente in fase di indagine da parte dei carabinieri. Il defunto stava guidando la sua moto, una potente Honda, quando ha improvvisamente colpito un veicolo pesante. L’impatto è stato devastante: il motociclista è stato gettato a diversi metri di distanza, rimanendo senza vita sul terreno, mentre la sua moto fuori controllo si è infilata sotto il camion e ha preso fuoco. I soccorsi sono stati immediatamente allertati. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, carabinieri e pompieri. Nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvare il motociclista. Il guidatore del camion, un uomo di 60 anni, è stato trasportato all’ospedale in stato di shock. Le indagini sul sito dell’incidente sono durate diverse ore. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e la raccolta di informazioni, causando deviazioni del traffico mattutino.