Riccardo avrà la possibilità di vedere i suoi nonni, con l’approvazione del tribunale per i minori, dopo il tragico evento familiare a Paderno

Riccardo C., il 17enne reo di avere assassinato a coltellate i suoi genitori e fratello minor di 12 anni presso la loro abitazione di famiglia a Paderno Dugnano, sta finalmente per incontrare i suoi nonni. Questo incontro, tanto agognato, è stato programmato dopo l’autorizzazione concessa dal Tribunale per i minorenni di Milano, che ha risposto positivamente alla richiesta presentata dalla difesa del ragazzo. Tale decisione era largamente prevista, dato che sia Riccardo che i suoi nonni avevano, in precedenza, mostrato la volontà di vedersi. Il via libera è giunto tardi nella notte di ieri e presto sarà stabilita la data per l’incontro, che avverrà prima con i nonni e successivamente con gli zii. Nonostante la gravità delle circostanze, i nonni e gli zii del ragazzo hanno assicurato il loro sostegno ininterrotto a Riccardo, promettendo di rimanergli accanto durante il suo percorso legale. Parallelamente, la difesa si sta concentrando su una consulenza psichiatrica che sarà condotta da un esperto, allo scopo di determinare se Riccardo soffriva di una qualsiasi alterazione psichica al momento del delitto. Inoltre, la difesa punta a smentire l’accusa di premeditazione, sostenuta dalla procuratrice Sabrina Ditaranto e dalla pm Elisa Salatino, e riconosciuta dalla gip Laura Pietrasanta. Riccardo è rappresentato anche dall’avvocata Enrica Michela Malberti, che è stata nominata tutore del giovane dal Tribunale di Monza.