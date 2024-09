Oggi è un giorno travolto dalla sofferenza. La cerimonia funebre è stata presieduta da Delpini

Oggi è un giorno di tristezza a Paderno Dugnano, dove si terranno i servizi funebri per Fabio, Daniela e il giovane Lorenzo di 12 anni. I tre sono stati tragicamente accoltellati dal loro figlio e fratello diciassettenne la notte del 31 agosto. Le cerimonie funebri, che si svolgeranno presso la Chiesa di Santa Maria Nascente alle 14:30, saranno presiedute dall’arcivescovo monsignor Mario Delpini, come indicato dalla sindaca Anna Varisco. Tutta la città partecipa a questa giornata di dolore, con il lutto cittadino proclamato oggi “come segno di solidarietà nei confronti del dolore della famiglia e per esprimere il collettivo e profondo lutto della comunità”. Si invita tutti i residenti, insieme alle istituzioni, alle scuole e alle associazioni a rispettare un minuto di silenzio alle 12. Per garantire un decoroso svolgimento dei funerali e gestire l’affollamento previsto, sono state emanate diverse disposizioni dal Comune. L’accesso alla chiesa sarà limitato, ma un sistema di amplificazione permetterà di ascoltare la cerimonia all’esterno. Gli addetti ai lavori avranno un’area riservata e non ci saranno cronisti in chiesa. Il traffico su via Roma, tra via IV Novembre e via Gramsci, e su via Camposanto, tra via Roma e la rotatoria tra via Camposanto e San Michele, sarà interrotto dalle 13, con eccezioni per i familiari, le forze dell’ordine, le autorità e i veicoli diretti ai parcheggi. Il servizio di trasporto pubblico urbano sarà sospeso per lo stesso periodo fino alla fine dei funerali.

La famiglia ha espresso il desiderio di non ricevere fiori, preferendo invece donazioni all’associazione Kayros, guidata da don Burgio a Vimodrone. Questa organizzazione fornisce un nuovo inizio ai giovani in difficoltà segnalati dal Tribunale per i Minorenni, dai Servizi Sociali e dalle autorità di polizia.