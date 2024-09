Manifestazione poetica. Presentazione di scrittori tra workshop e bancarelle

Il Festival della poesia, ideato e tenuto a Pessano, è diventato una vetrina per autori, editori e amanti del genere. Un evento bipartito che, anche se abbiamo una dimensione modesta rispetto alle metropoli ed alle loro manifestazioni – come sottolineato dal sindaco Alberto Villa -, miriamo a farci un nome in un ambito che oggigiorno non riceve molta attenzione. L’obiettivo è una “rinascita culturale” attraverso la messa in luce della poesia e degli intensi sentimenti che essa incarna, concetti molto popolari. Tutti a Pessano, centro della Martesana con una popolazione di 10.000, sono consapevoli di questa piattaforma creata tre anni fa con il lancio del Concorso nazionale di Poesia. Seguendo questo concetto, è stato organizzato un evento il 14 e 15 settembre, “risultato di sei mesi di duro lavoro per offrire al pubblico le emozioni che desiderano”, continuerà l’Assessore Maria Tomaselli. Così, gli amanti della poesia possono godere di varietà di poemi influenti durante il fine settimana, con un focus sul tema “Il viaggio da Omero a Montale”. Il programma include letture, l’avvocato milanese di Instagram Francesca Maria Federici che legge versi (@orecchieapiedipagina), Giulia Benedetti con “Le odi della notturna”, e perfino il famoso autore per bambini Bruno Tognolini, il comico Cochi Ponzoni e Alberto Bertoli. Quest’ultimo, eseguirà un concerto in onore di suo padre, Pierangelo, un’innovazione nel calendario dell’evento.

L’apertura dei lavori è stata affidata a Riccardo Moratti, il creatore di Letterevive, che immediatamente attirerà l’interesse sulla tematica principale: “Ungaretti ha ragione – afferma -: l’essere umano e la vita rappresentano il viaggio avvincente di un navigatore esperto che ha orizzonti distanti negli occhi e sulla pelle porta le tracce di mille sconfitte mai definitive”. Verrà presentata la terza edizione del Concorso di poesia dalla giuria, composta dalla docente Maristella Maggi e dal musicologo Giorgio Foti, un evento di successo che ha già dimostrato come i social media non abbiano annullato l’amore per la poesia. Per tutta la durata dell’evento, ci saranno anche l’Angolo dei bambini con laboratori, stand delle associazioni e cibo da strada. Il ritrovo sarà in piazza della Resistenza e all’auditorium Scotti per queste due giornate che trasformeranno il villaggio in un laboratorio di talenti.