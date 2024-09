L’opera d’arte murale che era stata danneggiata è stata ora ripristinata

Dopo un atto di vandalismo, il restauro della opera “Travagli” dell’artista Mario Grandi è stato finalmente completato. Quest’opera, che si trova nel Mausoleo Serbelloni situato all’interno del complesso della chiesa dei Santi Protaso e Gervaso, era stata danneggiata a seguito di un attacco notturno di succo di frutta da parte di vandali nell’ultima primavera. Tuttavia, attualmente l’opera, che misura un metro e 70 centimetri d’altezza e un metro di larghezza, è custodita nella cappella della prepositurale.

La pittura, che si basa sullo schizzo di Michelangelo “Pietà per Vittoria Colonna” del 1540, dovrebbe ritornare nel Mausoleo presto. “Travagli”, un’opera imponente e commovente dipinta dalla mano del pittore originario di Gorgonzola su richiesta del parroco, era stata donata alla parrocchia e alla città dopo un lungo periodo di ricerca.

La scelta di collocarla sull’altare del Mausoleo dei Serbelloni risale alla Via Crucis pasquale del 2023, distinguendosi come una delle numerose Pietà di Michelangelo, ma con un fascino unico. Non segue la struttura “canonica” della Pietà, con Maria che tiene il figlio giacente in grembo, ma piuttosto una deposizione che anticipa la resurrezione, evocando l’idea del parto, della nascita o rinascita.

Nonostante l’eccellente valore artistico dell’opera, non ha impedito ai vandali di danneggiare il dipinto, lanciando su di esso del succo di frutta rosso. Tuttavia, ora che il restauro è completo, l’artista Grandi spera per un maggiore rispetto in futuro verso la sua opera. Vale la pena notare che il danno alla “Pietà” al Mausoleo non è l’unico rompicapo per l’artista di Gorgonzola negli ultimi mesi.

L’artista è noto non solo per le numerose creazioni disseminate per la città, ma anche per il murale dedicato a Manzoni, situato in piazza Cagnola da un anno. Quest’ultimo, purtroppo, mostra già segni di deterioramento a causa dell’umidità e necessita di un intervento di restauro urgente.