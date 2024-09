L’intervento di sicurezza è immediato in seguito al crollo di un tratto di strada, suonano le campane d’allarme

A seguito delle forti e continue precipitazioni degli ultimi giorni, una sezione di strada vicino all’entrata dell’antico linificio è crollata, causando danni significativi che devono essere riparati. Il tratto di strada, situato tra Via Linificio e Via Pila, ha subito un cedimento a causa di una frana. La polizia locale ha segnalato il problema all’ufficio Ambiente e Protezione Civile. Prontamente, è stato avviato un intervento di sicurezza con la partecipazione del personale dei lavori pubblici. Allo scopo di garantire la sicurezza, l’area di crollo è stata temporaneamente delimitata e il traffico veicolare è stato regolato a senso unico alternato nel tratto di strada interessato dalla frana a Via Linificio e Via Pila. Inoltre, sono stati segnalati altri punti di instabilità con piccoli slittamenti di terreno e pietre nella scarpata rimanente su Via Pila, che evidenziano un difetto di manutenzione del suolo.