L’ex partner e la sua assistente vengono colpiti da un’auto, quindi l’autista fugge

In un acceso pomeriggio di sconvolgimenti a Pioltello, una donna di 48 anni, di origine marocchina, ha assalito con la sua auto l’ex partner e la sua segretaria, che aveva notato in una vettura durante il suo giro. Dopo un conflitto succeduto sulla via, la donna è risalita nella sua auto e ha iniziato a scappare, seguita dalla polizia. Infine si è recata volontariamente alla caserma, dove ha ritrovato l’ex compagno e la segretaria, che era interpretata come una rivale.

Questo incidente controverso è avvenuto mercoledì pomeriggio, intorno alle tre o quattro, in Seggiano di Pioltello. La donna ha riconosciuto l’ex compagno e la segretaria di 35 anni a bordo dell’auto in via Venezuela; sospettando una relazione romantica tra i due, ha gettato la sua auto contro loro. I residenti della strada sono stati testimoni della turbolenta discussione tra i tre.

La fuggitiva

La donna è poi tornata alla sua auto ed ha iniziato un’evasione rovinosa, rischiando splitamente di mettere a rischio altre persone, incluso due bambine di 7 e 10 anni. I carabinieri di Pioltello hanno tentato di localizzarla per fermarla. Nel frattempo, la donna ha deciso di recarsi spontaneamente alla caserma, forse per il rimorso del suo atto, dove ha reincontrato l’ex partner e la “rivale”.

La polizia locale di Pioltello ha cercato di mettere ordine nel caos ed invierà alla donna di 48 anni le inevitabili multe per le violazioni del codice della strada. Nel frattempo, il personale del 118 ha condotto in ospedale, sotto codice verde, la donna che accompagnava l’ex compagno della 48enne nel momento dell’incidente.