Le previsioni meteo indicano che l’allerta per temporali a Milano rimane in vigore

Il meteo di Milano resta in allerta per temporali: ecco le previsioni atmosferiche

Durante una parte della mattinata, l’allerta rimane valida, successivamente si prevede una giornata soleggiata.

L’allerta meteo continua fino alle 9 del giovedì 12 settembre, iniziata da mercoledì. Nonostante le previsioni indichino un tempo soleggiato per la parte media della giornata, dal mercoledì sera, il Centro Funzionale di Monitoraggio dei Rischi Naturali della Regione Lombardia ha rilasciato un avviso di criticità di livello arancione (moderato) per il rischio idrogeologico e idrico. Un’allerta gialla è stata anche posta per il rischio di temporali.

Il Comune di Palazzo Marino ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile in modo da coordinare le misure da adottare in città e monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro, che per tutta la notte sono rimasti stabili.

“Durante l’allerta meteo – il richiamo del Comune – si richiede ai cittadini di evitare le zone soggette a inondazioni dai due fiumi e vicino ai sottopassi. Inoltre, si consiglia vivamente di non sostare sotto o vicino a alberi, impalcature, terrazze di ristoranti e tende. È fondamentale assicurare la sicurezza degli oggetti e vasi sui balconi e di tutti gli elementi che potrebbero essere spostati dalle intemperie. È anche necessario essere attenti ai fenomeni atmosferici durante gli eventi all’aperto, per prevenire situazioni di pericolo”.

Le previsioni meteo per giovedì 12 settembre

Secondo gli esperti di 3bMeteo, a Milano si prevede un mattino con un cielo molto coperto accompagnato da leggere precipitazioni. Tuttavia, nel pomeriggio il cielo si rasserenerà. Le deboli piogge torneranno verso sera, con una previsione di 6mm nelle prossime ore. La temperatura massima prevista per la giornata sarà di 23°C, mentre la minima sarà di 15°C. Il zero termico raggiungerà i 2767 m. Quanto ai venti, durante la mattina soffieranno deboli dal Nordovest, mentre nel pomeriggio arriveranno deboli dal Nord-Nordest.