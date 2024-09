Le band Live e Bloom si trasformano in figure preminenti nel panorama del metal

Gli amanti del metal in Italia sono convocati il sabato 14 e la domenica 15 settembre al Live Music Club di Trezzo sull’Adda, luogo abituale dell’undicesima edizione del Metalitalia Festival. Il fine settimana sarà anticipato da un “warm up”, un delizioso evento preparatorio che si terrà presso il Bloom di Mezzago. In questa occasione, si esibiranno i tatuatori Clod The Ripper, Welt, Giancarlo Capra e Maurizio Brughera in un’Art Fusion. Successivamente, durante il Metalitalia Festival, numerosi artisti di grande calibro si esibiranno: sabato toccherà a Overkill, Destruction, Morbid Saint, Xentrix nel loro ‘Shattered Existence’ show, Cripple Bastards, Angelus Apatrida, Ural e Husqwarnah; domenica, sarà invece la volta dello show speciale dei Death Ss, dell’ultimo concerto dei Cirith Ungol, del tributo a William J. Tsamis dei Warlord, e delle performance di Satan, Night Demon, Haunt ed Hell Fire. Un’esperienza che promette grandi emozioni e sfaccettature nuove del vasto universo del metal. Il costo dei biglietti varia: una singola giornata costa tra 49 e 60 euro, un abbonamento di due giorni tra 79 e 90 euro, mentre l’ingresso al warm up è a 10 euro o gratuito per chi ha l’abbonamento di due giorni al Metalitalia Festival.