L’aggressore, strappa il gioiello dal collo della donna e fugge via

Una signora di 60 anni è stata aggredita mentre si trovava in Via Fantoni (San Siro), in pieno giorno. Un uomo non identificato l’ha attaccata, le ha sottratto la collana e poi è scappato. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di mercoledì. Dopo l’incidente, la donna, originaria della Romania, ha composto il numero di emergenza 112 per chiedere soccorso. Una squadra dell’Ufficio Prevenzione Generale è prontamente arrivata sul luogo.

Spiegando la situazione agli agenti di polizia, la donna ha detto di essere stata avvicinata da un uomo, presumibilmente di origine nordafricana. L’uomo l’ha prima tirata e poi le ha strappato il gioiello dal collo.

Secondo lei, la vittima avrebbe cercato di resistere al tentativo di furto, tuttavia l’aggressore è riuscito a prendere la collana e a fuggire senza lasciare indizi utili. Successivamente, un testimone ha rilevato alla polizia che non lontano dall’accaduto potrebbe esserci stato un complice che faceva da “palo”. Fortunatamente, nonostante l’incidente, la donna non ha riportato ferite.