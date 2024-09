La discoteca The Beach ha ricevuto la sospensione della sua licenza a causa di furti, molestie e attacchi violenti

Bruno Megale, il questore di Milano, ha sospeso temporaneamente per 30 giorni la licenza del club The Beach, situato in via Corelli. Il club da tempo è al centro dell’attenzione della Polizia. A fine giugno, è stato segnalato un caso di molestie a una donna da parte di un cliente, che è stata poi ricoverata in ospedale. All’inizio di luglio, la polizia è dovuta intervenire a seguito di un’aggressione a due agenti fuori servizio, che erano stati attaccati e derubati nel parcheggio del club da due individui ai quali avevano rifiutato di dare una sigaretta. A metà luglio, un cliente ha denunciato un furto nella discoteca: gli era stata rubata una catenina d’oro, e le indagini hanno portato alla scoperta che era stato attaccato da due clienti con varie note penali. Sempre a luglio, gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria sono stati chiamati per un’aggressione nel parcheggio del club. Arrivati sul posto, hanno visto il personale medico che stava soccorrendo un ragazzo che aveva riferito di essere stato attaccato, insieme a un amico, da due individui poi scappati con un gruppo di ragazzi. All’inizio di settembre, infine, gli agenti del Commissariato Lambrate sono intervenuti presso il locale per un’aggressione a un cliente, che ha dichiarato di essere stato ferito con un’arma da taglio all’interno del club. Nel passato, durante una precedente gestione, il locale era già stato oggetto di una sospensione di licenza per cause simili.