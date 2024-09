Inizia l’iniziativa di solidarietà chiamata “matita sospesa”

L’inizio dell’anno scolastico non ha fermato le iniziative di beneficenza, anzi. ‘Una matita sospesa’, una campagna caritativa per aiutare con l’acquisto di materiali di studio le famiglie meno fortunate, continua. Il funzionamento è semplice: si fa una donazione in una delle tre storiche cartolibrerie cittadine, che poi viene trasformata in un buono acquisto per le famiglie che hanno bisogno. Dinamo dell’iniziativa sono tre negozi: la Cartoleria del Campanile di Milena Pisa, la Cartoleria Rebecca e l’Edicola del Parco. Questo vale per matite colorate, pennarelli, quaderni, evidenziatori, zaini e astucci. L’Amministrazione comunale afferma che la povertà materiale è spesso solo il sintomo di una condizione sociale più ampia, cui la società può e deve rispondere. Il primo passo può essere il sostegno reciproco. Ci sono altri progetti di solidarietà a supporto della ‘Matita sospesa’, come quello di Caritas che, nel Centro di ascolto in via Santi Protaso e Gervaso, accetta cartelle e zaini usati ma ancora in buono o ottimo stato.