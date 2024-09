Il tragico evento del motociclista che ha perso la vita, scontrandosi con la moto nei pressi dei Navigli è avvenuto. L’episodio

Un motociclista di 48 anni ha tragicamente perso la vita mercoledì sera a Milano, a causa di un incidente stradale la cui causa resta ancora da stabilire. L’uomo, di cittadinanza italiana, ha perso il controllo del suo veicolo e si è schiantato contro delle auto parcheggiate. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), arrivati sul posto in stato di allerta rosso, l’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale Policlinico, a causa della gravità delle sue lesioni.

L’incidente ha avuto luogo in via Ludovico Il Moro, vicino al Naviglio Grande, intorno alle 19.30. La polizia locale ha effettuato indagini sul luogo dell’incidente per comprendere meglio le circostanze. Il tratto stradale tra via Morimondo e viale Giulio Richard è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni.

Da una prima analisi della situazione, sembra che il motociclista sia stato il solo coinvolto nell’incidente. Questo evento ha causato la chiusura prolungata del traffico lungo la strada dove è avvenuto lo scontro.